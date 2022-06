Heldengedenken in Kreta

Auch im Urlaub gedenken unsere Mitglieder unseren gefallenen Helden. So besuchten Aktivisten unserer Partei im Zuge eines Urlaubes auf Kreta das Fallschirmjägerdenkmal in der Nähe von Chania sowie den zweitgrößten Soldatenfriedhof Griechenlands in Maleme. Leider wurde das Fallschirmjägerdenkmal vor Jahren von Linksextremisten geschändet und die Spuren sind bis heute nicht beseitigt. Auch wurde vor Jahren der Adler bei einem Unwetter zerstört und bis heute nicht mehr ersetzt. Dennoch gilt:

Tot sind nur jene, die vergessen werden.