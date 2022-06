Landkreis Anhalt Bitterfeld: Der III. Weg aktiv bei Spendenschwimmen

Am heutigen Pfingstsamstag beteiligten sich auch Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung „Der III. Weg„, der AG „Körper und Geist„ und Sympathisanten an einer solidarischen Schwimmveranstaltung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Die gesammelten Spenden kommen z. B. einem Hospiz und krebskranken Kindern zu Gute. So konnte etwas für die körperliche Fitness und die Gemeinschaft getan werden.

Auch das abwechslungsreiche Programm für Kinder sorgte dafür, dass sowohl Große als auch Kleine ihren Spaß und Herausforderung an diesem Tag hatten.

Unsere Partei „Der III. Weg„ wird sich natürlich auch weiterhin in der Region für unser Volk, die Natur, die Tiere und unsere Heimat einsetzen.

Vom Ich zum Wir!