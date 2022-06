„Pride Month“ zerschlagen! – Flugblattverteilung in Reutlingen

Es vergeht kaum ein Monat in der BRD in welchem neue Gipfel der Absurdität, aber auch der Perversion neu ergründet werden. Ein besonders perfider Fall ist der sogenannte „Pride Month“. Der Monat Juni ist es, in welchem alles abseits einer natürlichen Ordnung der Familie durch Liberale und Linksextremisten sowie durch die Homo-Lobby selbst propagiert wird.

„Erst sollen wir sie erdulden. Dann sollen wir sie akzeptieren. Jetzt sollen wir sie lieben. Kritisieren dürfen wir sie schon lange nicht mehr.“

Um diesen Auswüchsen eine natürliche Alternative entgegenzusetzen, verteilten württembergische Aktivisten am Abend des 29. Juni hunderte Flugblätter in Reutlingen.