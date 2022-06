Rechtschulung und Selbstverteidigungskurs in Nordhessen

Ein Sprichwort sagt: „Nur in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist“. In diesem Sinne trafen sich an einem Tag im Juni einige Gleichgesinnte in Nordhessen mit dem Ziel, ihren Körper und ihren Geist zu stärken.

So stellten wir uns zunächst den Fragen, die uns alle betreffen.

Was tun, wenn, wie kürzlich am 1. Mai in Crimmitschau, auf der Anreise zu oder von einer Demonstration ein hinterhältiger Angriff geschieht?

Wie sollte man sich verhalten, um auf Demonstrationen z. B. mögliche Gefahrensituationen (Steinwürfe, Pfefferspray etc.) zu verringern oder zumindest rechtzeitig zu erkennen?

Wie kann man Angriffe auf sich oder die eigene Familie verhindern?

Wie kann man bei Angriffen reagieren? Wo gibt es rechtliche Möglichkeiten und wo sind rechtliche Grenzen?

In einem Exkurs durch die Gesetzeslage wurden diese und weitere Fragen in der Theorie geklärt.

Aber da bloße Theorie allein nicht viel bewirkt, haben wir uns auch daran gemacht und etwas für den Körper getan. So folgte ein mehrstündiger sportlicher Teil, in dem die theoretischen Grundlagen in der Praxis erprobt und umgesetzt werden konnten. Ein sportlicher Marsch, durch hügeliges Gelände, diente zum Aufwärmen. Verteidigungsgrundlagen gegen einen und mehrere Angreifer wurden erlernt und verinnerlicht. Ebenso wurde anschaulich vermittelt, was welche Handlungen zur Verteidigung gegenüber einem bewaffneten Angreifer mit sich bringen. Einen schönen Abschluss brachte das Üben der Verteidigungsmöglichkeiten innerhalb einer Gruppe.

Da zu einem gesunden Körper und einem gesunden Geist auch die gelebte Gemeinschaft gehört, wurde der Tag bis in die späten Abendstunden in geselliger Runde bei manch interessanten Gesprächen verbracht.

So freuen wir uns auf eine Fortsetzung in naher Zukunft.