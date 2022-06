„Stärke Körper & Geist!“ – Gemeinsames Kampfsporttraining im Stützpunkt Württemberg

Mitte Juni kamen Mitglieder und Freunde unserer Partei „Der III. Weg“ in Württemberg zusammen, um gemeinsam ein Kampfsporttraining durchzuführen. Es gibt viele Gründe, Kampfsport zu betreiben. Auf sportlicher Seite trainiert man den ganzen Körper, ohne nur einseitig gewisse Körperpartien zu beanspruchen, gleichzeitig hat man einen gesunden Ausgleich zwischen Konditions- und Krafttraining und nicht zuletzt gewinnt man mehr Beherrschung über seinen Körper. Zusätzlich ist der Kampfsport charakterfördernd, da es auf individuellen Durchhaltewillen, Selbstbeherrschung und Zähigkeit ankommt. Schlussendlich ist es in Zeiten der steigenden Kriminalität und Verrohung der Gesellschaft sicherlich nicht das Schlechteste, sich und seine Angehörigen verteidigen zu können.

In diesem Sinne begannen die Sportler mit den Aufwärmübungen. Durch Schattenboxen und Dehnübungen wurde der Körper für das weitere Training warm gemacht. Im Anschluss an die ersten lockeren Übungen folgte ein zehnminütiger Lauf als Konditionstraining. Mehrere Boxkombinationen wurden an verschiedenen Stationen einstudiert. Neben den Pratzen wurde auch gezielt der Bodenkampf am Boxsack trainiert. Es folgte ein Sparring, bei welchem sich die Sportler gegenseitig messen konnten. Zum Abschluss an die gelungene Trainingseinheit folgten noch passende Kraftübungen.

Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper

In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist! Das etwas abgewandelte Zitat des römischen Satirikers Juvenal (im Original etwa so: man sollte darum beten, daß sich ein gesunder Geist mit einem gesunden Körper verbinden möge) hat heute mehr Bedeutung denn je. In Zeiten von maßloser Völlerei, Vergnügungssucht und Kommerzialisierung reift eine Jugend heran, die ihrer selbst spottet. Man schaue sich nur mal die Gestalten wie zuletzt beim CSD in Olpe an. Doch schon im eigenen Freundeskreis, auch wenn er national angehaucht ist, macht sich eine zunehmende Lethargie breit. Dem gilt es, gegenzusteuern. Aus diesem Grund werden sich unsere Mitglieder in Württemberg auch in Zukunft regelmäßig zu Trainingseinheiten treffen.