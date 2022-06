Weitere Hilfslieferung in der Ostukraine angekommen

Durch unsere nationalrevolutionäre Bewegung wurden bereits mehrere Lieferungen mit gespendetem Material in die Ukraine gebracht. Ausgegeben wurde es an diejenigen, die es am nötigsten hatten, die Freiwilligenbataillone. Nun ist eine weitere Spendenfuhre angekommen. Dieses Mal in der Ostukraine.

Über den April und Mai wurden immer wieder gesammelte Spenden an ukrainische Freiwilligenverbände übergeben. Nun wurden Ende Mai wieder diverse Ausrüstungsgegenstände an ein nationalistisches Freiwilligenbataillon übergeben. Die Einheit ist im Raum Charkow stationiert. Hier übt sie als Teil der Territorialverteidigung der Ukraine stetigen Druck auf die russischen Truppen aus. Die nun überreichte Spendenlieferung enthielt wieder militärische Ausrüstung. Besorgt wurde das, was gebraucht wird. Gespendet wurden daher:

Rucksäcke

Schutzwesten

Schlafsäcke

Stiefel

Messer

Erste-Hilfe-Material (Adrenalin Pens, Tourniquets, Notfall-Bandagen)

Aktivgehörschutz

Tarnkleidung

diverse Taschen

hochwertige Optiken für die optische Aufklärung (Wärmebildkameras, Ferngläser, Laserentfernungsmesser)

Im Abwehrkampf gegen die russische Invasion leisten die nationalistischen Freiwilligenbataillone einen wichtigen Dienst. Der Kampfwert der idealistischen Kämpfer ist meist höher als der anderer Einheiten. Während es an Kampfeswillen nicht mangelt, ist gute Ausrüstung rar. Viele Soldaten verfügen nicht einmal über persönliche Schutzausstattung. Andere nutzen notdürftig zusammengeschweißte Stahlplatten. Die Spenden werden also weiterhin bitter benötigt.