Am gestrigen Sonnabend lud das Bürger- und Parteibüro in Ohrdruf zum Dart- und Skatabend ein.

Beginn der Veranstaltung war um 14:30 Uhr mit Kaffee und Kuchen.

Am Abend wurde der Grillrost mit Bratwürsten aus eigener Herstellung befüllt.

Die Veranstaltung war gut besucht, sodass im Rahmen der Gemeinschaft ein spannender und gemütlicher Abend stattfand.

Auch Kameraden aus den umliegenden Städten haben den Weg ins Bürger- und Parteibüro gefunden.

Mit guten Gesprächen und sportlichem Kampfgeist im Dart und Skat, ließen die Mitglieder und Interessenten den Abend gemütlich ausklingen.

In einer Zeit, die durch Kapitalismus, Neid und Missgunst in der BRD geprägt ist, ist es wichtiger denn je, in der Gemeinschaft zusammenzurücken.

Daher werden weitere Veranstaltungen in diesem Rahmen sowie ausführliche Berichte dahingehend folgen.

