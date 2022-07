Göppingen: Demonstration gegen den Corona-Wahnsinn

Am heutigen Abend versammelten sich rund 300-400 Demonstranten in Göppingen, um ein Zeichen gegen den noch fortbestehenden Corona-Wahnsinn zu setzen. Auch wenn einem die Bedrohung durch erneute Zwangsmaßnahmen als weit weg erscheinen, wird dennoch über erneute Zwangsmaßnahmen wie beispielsweise eine Maskenpflicht in Innenräumen für den kommenden Herbst und Winter debattiert. Auch Aktivisten unserer Partei beteiligten sich an der Demonstration.

Wir stellen uns sämtlichen Corona-Zwangsmaßnahmen entgegen und sagen klipp und klar:

Das System hat keine Fehler, es ist der Fehler!