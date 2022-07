Liederabend und Büchervorstellung im Westerwald

Im Juni lud der „III. Weg“- Stützpunkt Westerwald/Taunus zu einem Liederabend mit zwei Musikern ein. Ergänzt wurden die musikalischen Darbietungen durch eine Büchervorstellung.

Eine Kultur erlaubt keine Unterbrechung ihrer Kontinuität. So wie man Völker biologisch vernichten kann, kann man auch Kulturen vernichten. Beides sehen wir seit Jahrzehnten als Hand in Hand schreitender Prozess gegen das deutsche Volk. So wie es biologisch – wie ganz Westeuropa – überfremdet wird, wird es auch kulturell überfremdet. Der Hedonismus und die Dekadenz des „American way of life“ stellen eine erdrückende kulturelle Hegemonie dar, die nicht nur das kulturelle Leben verdrängt, sondern auch die ursprüngliche Werte- und Moralvorstellung austauscht. Dieser volksfeindlichen Entwicklung setzen wir unsere eigene Kulturarbeit entgegen, welche die unterschiedlichsten Bereiche abdeckt. Im Bereich des geschriebenen Wortes wurden an dem Nachmittag u. a. folgende Bücher kurz vorgestellt:

Rebellische Herzen: Unsere Arbeitsgemeinschaft „Feder und Schwert“ hat mit dem Buch „Rebellische Herzen“ ihren ersten Roman veröffentlicht. Geschrieben von einem nationalrevolutionären Aktivisten behandelt er, auf wahren Gegebenheiten beruhend, das Leben von deutschen Nationalisten in ihrem Kampf für die nationale Revolution. Es handelt sich dabei wohl um den ersten Aktivistenroman seiner Art nach 1945.

Nationalismus & Digitalisierung: Die Digitalisierung der Arbeitswelt bedroht potentiell Millionen von Arbeitsplätzen und lässt die soziale Frage in ganz neuer Form wieder auf den Plan treten. Internetgiganten haben einen noch nie dagewesenen Einfluss erreicht, scheinbar unanfechtbare Monopolstellungen errichtet und bedrohen die Souveränität ganzer Staaten. Die zivilisatorische Verweichlichung hat genauso wie der Kapitalismus im Zuge des digitalen Zeitalters längst neue Stadien erreicht. Kurzum: Die Moderne konfrontiert uns im Rahmen der Digitalisierung mit zahlreichen, bislang ungelösten Problemen.

National, Revolutionär, Sozialistisch: Ein Buch zum Selbstverständnis unserer Bewegung, dargelegt auf 56 Seiten im Taschenbuch-Format.

Der Nationalrevolutionär – Handbuch für Aktivisten unserer Bewegung: Das zweite Werk unserer nationalrevolutionären Schriftenreihe stellt das Wesen und Wirken unserer Bewegung in den Mittelpunkt und dient als Handbuch unserer Aktivisten.

Wie weiter?

Nach nunmehr 76 Jahren ist es Zeit, eine kritische Bilanz des deutschen Nachkriegsaktivismus zu ziehen. „Wie weiter?“ legt dabei die erste umfassende Analyse des Scheiterns der nationalistischen Strukturen nach 1945 vor und entwirft eine Doktrin für eine revolutionäre Bewegung des 21. Jahrhunderts.

Theorie & Aktion #1

praktisches Taschenformat in 17 cm x 14 cm

Broschüre mit Drahtheftung

4/4 farbig

88 Seiten

zahlreiche weltanschauliche Artikel

Schwerpunkt: „Raus aus der Krise!“

Die Bücher kann man über den Materialvertrieb beziehen.

Nach einer kurzen Pause spielten über mehrere Stunden hinweg die beiden Liedermacher in wechselnder Besetzung eigenes Liedgut wie auch irische Rebellenlieder, Lieder aus den Südstaaten sowie deutsche Volks-, Fahrten- und Kampflieder.

Der durchaus gelungene Liederabend gab wohl wieder allen Mitstreitern für ein freies Deutschland Kraft und Ausdauer im politischen Kampf um die Heimat. So wird der Stützpunkt Westerwald/Taunus wohl auch in naher Zukunft einen derartigen Abend organisieren, in dem es wieder heißt: …wo man singt, da lass‘ dich nieder!