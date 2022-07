Am Vorabend des sechsten Jahrestages des Mordes eines Ausländers an einer Europäerin in Reutlingen, führten Aktivisten unserer Partei Aktionen in der Stadt durch. Neben dem Verteilen von hunderten Flugblättern zum Thema „Kriminelle Ausländer raus!“ wurden die Nationalrevolutionäre auch kreativ und setzten mit einer Banneraktion ein Zeichen gegen die Überfremdung unserer Heimat und wachsende Ausländergewalt.

Ein ausführlicher Bericht folgt.