„Pride Month“ zerschlagen! – Aktionen in Württemberg durchgeführt

Die Perversion innerhalb der BRD nimmt immer klarere Züge an. Völlig unverhohlen betreiben linke und liberale Gruppen, mit tatkräftiger Unterstützung durch die Regierenden, eine radikale Homo-Propaganda. Der Juni ist es, in welchem in diesem Jahr der sogenannte „Pride Month“ zelebriert wurde. Jährlich werden neue Gipfel der Absurdität erklommen und so sollte es auch dieses Jahr wieder sein. Wie in jedem Jahr schlossen sich zahlreiche Konzerne, Verbände und Gewerkschaften der Propaganda an.

Unter dem Regenbogen lassen sich schmutzige Geschäfte auch besser an die völlig verdummte Masse verkaufen. Um diesen Auswüchsen eine natürliche Alternative entgegenzusetzen, gingen württembergische Aktivisten unserer Partei „Der III. Weg“ im Juni aktiv auf die Straße und verteilten viele Tausende Flugblätter gegen eben diesen „Pride Month“ und die damit einhergehende widernatürliche und familienfeindliche Propaganda.

„Erst sollen wir sie erdulden. Dann sollen wir sie akzeptieren. Jetzt sollen wir sie lieben. Kritisieren dürfen wir sie schon lange nicht mehr.“, so lautet die Einleitung unserer Flugschriften unter der Überschrift „Familien schützen! Homo-Propaganda stoppen!“. In etlichen württembergischen Städten fanden ebendiese Flugschriften ihren Weg in die Briefkästen der Bürger. Als die wahren Hüter von der naturgesetzlichen Familie bestehend aus Vater, Mutter und Kinder, werden wir auch in Zukunft aktiv die Interessen von gesunden Familien und damit eines gesunden Volkes vertreten und stehen!

Fürs Vaterland? Bereit!

Fürs Volk? Bereit!

Für die Heimat? Bereit!