Uhingen: Ausländer versucht Kinder in Transporter zu locken

Am Abend des 15. Juli kam es zu einer versuchten Kindesentführung durch einen mutmaßlichen Ausländer in Uhingen (Kreis Göppingen). Der Täter, welcher sich als Kriminalpolizist ausgab, sprach zwei Kinder auf dem Spielplatz nahe des Rewe-Marktes an und versuchte diese in sein Fahrzeug zu locken. Als die beiden Kinder wegrannten, verfolgte der Täter sie kurz zu Fuß.

Der Täter wird als ca. 40-jähriger Mann mit kurzen schwarzen Haaren, einem schwarzen Dreitagebart und einem weißen T-Shirt sowie einer blauen Jeanshose beschrieben. Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Der weiße Kleinbus hatte im Bereich der hinteren Seitenscheiben eine Werbeaufschrift in großer blauer und kleiner grüner Schrift.