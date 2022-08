Anhalt: Aktionswoche für sichere Freibäder

Anfang August führten Aktivisten unserer Partei „Der III. Weg“ eine Aktionswoche für sichere Freibäder in der Region Anhalt durch.

Gefahrenzone Freibad

Immer wieder hören wir in Medien oder aus persönlichen Berichten von sexuellen Übergriffen, Diebstählen und Schlägereien in unseren Freibädern. Leider sind die Täter oft ausländischer Herkunft. Die Zustände in der bunten Republik Absurdistan machen eben nicht am Eingang des Freibades halt, sondern machen die Bäder vielerorts zu Gefahrenzonen. Der Staat und die Polizei versagen bedauerlicherweise auch hier sehr oft oder sind schlicht überfordert.

Sicherheit schaffen

Doch egal, ob die Täter Inländer oder, wie in den meisten Fällen, Ausländer sind, sie gehören verfolgt und konsequent bestraft. Unsere Partei „Der III. Weg“ schaut deswegen hin und greift ein.

Unsere Aktivisten in der Region Anhalt waren deshalb Anfang August an unseren Freibäder unterwegs.

Neben Freibädern wurden auch Schwimmbäder in folgenden Bereichen durch unsere Aktivisten aufgesucht und die Bevölkerung sensibilisiert:

Köthen

Dessau Kühnau

Dessau Heideburg

Dessau Mildensee

Dessau Mosigkau

Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Edderitz)

Im Nachfolgenden die verbreiteten Verhaltenstipps:

Notfallnummer abspeichern!

Längeren Blickkontakt zu exotisch aussehenden fremden Männern meiden!

Achten Sie auf verdächtige Personen im Umkleide- und Duschbereich!

Bei Auffälligkeiten SOFORT den Bademeister aufsuchen!

Bewegen Sie sich immer in größeren Gruppen!

Haben Sie stets ein aufgeladenes Mobiltelefon auf dem Hin- und Rückweg dabei!

Im Falle einer Notsituation sofort LAUT um Hilfe rufen!

Meiden Sie zukünftig Schwimmbäder, die nichts gegen kriminelle Ausländer unternehmen!

Wir hoffen, dass alle den weiteren Sommer am See oder im Freibad in Ruhe genießen können.

