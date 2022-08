Handwerker für Frieden: Protestkundgebung der Kreishandwerkerschaft Anhalt Dessau-Roßlau

Am heutigen Tag waren gut 2000 Bürger dem Aufruf zum Protest der Handwerkerschaft auf dem Marktplatz gefolgt. Als Redner trat u. A. Karl Krökel (Kreishandwerksmeister Anhalt Dessau-Roßlau) auf.

Er machte deutlich, dass wir derzeit ein energiepolitisches Desaster erleben. Klar formulierte er, was die Handwerkerschaft und das Volk von der Politik, erwartet. So sollen ernsthafte Sorgen und Bedürfnisse der Deutschen respektiert und eine Zukunftssicherheit und bezahlbare Heiz-, Strom- sowie Lebenshaltungskosten geschaffen werden. In seine Wutrede prangert Krökel auch die hohen Materialpreise und Lieferengpässe, die das Elektro-, Sanitär-Heizung-Klimafirmen, sowie das Metallhandwerk belasten, an.

Aktivisten unserer nationalrevolutionärer Partei „Der III. Weg„ waren vor Ort und machten in zahlreichen Bürgergesprächen deutlich, dass das kapitalistische System die Krise und der deutsche Sozialismus die Lösung ist.

Mehr zu unseren Lösungsansätzen findet man hier!