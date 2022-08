Hilfe für Deutsche auch in Hilchenbach!

Dieses Jahr erweitern wir unser Angebot in Hilchenbach und unterstützen euch zum Schulstart! Im Gegensatz zu den etablierten Parteien betreiben wir keine Quasselbuden, sondern packen an. Soziale Arbeit ist bei uns kein Lippenbekenntnis. Neben dem Treff- und Anlaufpunkt für Deutsche, der Tiertafel und unserer Kleiderkammer, in der wir kostenlos hochwertige Kleidung, Kinderspielzeug sowie allerlei Nützliches ausgeben, stehen wir auch mit diesem Angebot Familien zur Seite. Immer weiter steigende Lebenshaltungskosten, während die Politik dem Bürger nahe legt, einfach den „Gürtel enger schnallen“, wissen viele Deutsche nur noch schwer, alle Kosten zu bedienen. Der Schulstart ist dabei mit zusätzlichen Kosten verbunden, welche die Haushaltskasse belasten. Mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, können wir an dieser Stelle helfen.

Nehmt einfach Kontakt zu uns auf und schreibt, was ihr benötigt. Die Abholung kann zu unseren Öffnungszeiten (Freitags 14-20 Uhr) oder gerne täglich nach Vereinbarung erfolgen. Erzählt euren Freunden und Bekannten hiervon, damit möglichst viele Familien von dem Angebot wissen und es auch nutzen können!

Kontakt: [email protected]

Bürger- Parteibüro

Dammstraße 5

57271 Hilchenbach