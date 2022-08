Kreml will Nafri-Invasion nach Europa anheizen

Die Russische Föderation ist bekanntlich ein Vielvölkerreich, welches sich territorial und volklich mehr in Asien als in Europa verorten lässt. Schon seit Jahren benutzt die Russische Föderation die Migration als Waffe gegen Europa. Nichts hassen die Herren des Kreml mehr, als Ordnung und autochthone Völker und ihre Staaten. Ginge es nach dem Willen der Zwingherren im Osten, soll alles in einem Multi-Kulti-Brei und Chaos aufgehen.

Schon 2021, also vor dem Ausbruch des totalen Krieges der Russischen Föderation gegen die Ukraine und ihre Verbündeten, hat Weißrusslands Präsident Lukaschenko im Auftrag Moskaus versucht, Polen und die EU mit der Migrationswaffe zu destabilisieren.

So hieß es beispielsweise über diese Vorgänge:

„Der Sprecher des Geheimdienstkoordinators Stanislaw Zaryn sagt dazu: „Immer häufiger bringen die Belarussen Gruppen von Migranten an die polnische Grenze, bis zu 250 Personen, um sie en masse auf die polnische Seite zu geleiten. Sie kontrollieren und organisieren diese Gruppen, helfen aber auch, die Grenzbefestigungen zu durchschneiden.““

Nur der Standhaftigkeit der Polen ist ein Scheitern dieser Strategie im Osten zu verdanken.

Unser Nachbarland Österreich leidet derzeit unter dem Ansturm Tausender von Fremden. Der Verbündete der Russischen Föderation,Viktor Orban, lässt Zigtausende unkontrolliert durch Ungarn nach Österreich wandern. Mittlerweile verzeichnet Österreich ein Anwachsen der Asylzahlen um 185 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Auch in Italien wird vor den Methoden der Russischen Föderation gewarnt. Um die Wahlen zu beeinflussen und eine Stimmung im Land zu erzeugen, die den kremlfreundlichen, rechtspopulistischen Parteien helfen könnte, werden Araber auf die Reise nach Europa geschickt.

Wie italienische Geheimdienste berichten, treiben libysche Milizen um den mächtigen General Khalifa Haftar Migranten auf Flüchtlingsbooten nach Italien. Dabei werden sie von russischen Söldnern der Wagner-Truppe unterstützt und angeleitet.

In diesem Jahr sind bereits fast 39.000 Asylanten nach Fahrten über das Mittelmeer in Italien eingetroffen. Im Juli hat die Zahl der afrikanischen Bootsfahrer stark zugenommen.

Die Methoden der Russischen Föderation entlarven Moskau als Spiritus Rector der gesteuerten Überfremdung Europas. Vermeintlich Nationalgesinnte und Patrioten, die als nützliche Idioten Moskaus arbeiten, erweisen sich so als Landesverräter.