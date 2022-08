RESOLUT: ⦿ Attentat auf Dugin? ⦿ Wer steckt hinter dem Mord an Daria Dugin?

Der FSB kreiert bekanntlich die skurrilsten Geschichten. Auch im Fall der Tötung von Daria Dugin, stellen sich einige Frage. Die Dame selber sorgte stetig mehr für Furore und zwar auch in eigenen Gefilden und ihr Vater, Alexander Dugin, hinterlässt bei dem ganzen Theater mit seinem „Gesamtkunstwerk“ und einigen besonders schwer erträglichen Aussagen, doch einen mehr als faden Beigeschmack. Wie weit würden die totalitären Eurasier gehen, um ihre Ziele voran zu bringen? Der Zuschauer darf seine eigenen Einschätzungen treffen. In dem Beitrag werden wohlgemerkt Fragen und mögliche Optionen in den Raum gestellt und keine eindeutigen Täter festgemacht. Wie bei so manchem Attentat, bleibt für die breite Öffentlichkeit die Wahrheit am Ende ein Geheimnis. Doch die offizielle Version darf mehr als bezweifelt werden.

