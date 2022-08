Resolut: Putin, Moskau und die politische Rechte ⦿ Eine Abrechnung ⦿Die häufigsten Kremllügen im Ukrainekrieg

Nun herrscht Krieg in Ost-Europa, offensichtlich für jedermann. Wieder einmal soll ein Land, welches sich gerade erst renationalisierte, „entnazifiziert“ und besetzt werden. Ebenfalls unübersehbar ist dabei auch das Chaos der politischen Rechten, welche in weiten Teilen die Moskauhörigkeit und die Propaganda des Kremls von der politischen Linken übernommen haben. Ob aus Naivität und Dummheit, kindischem Trotz gegenüber der etablierten Berichterstattung oder bewusster Kollaboration: Sogenannte Patrioten und Nationalisten haben in den letzten Monaten in einem noch bis dahin nicht bekannten Ausmaß ihre Weltanschauung verraten und zudem ihre Unfähigkeit zur eigenen politischen Willensbildung und identitären Anteilnahme unter Beweis gestellt. Es wird Zeit, die typischen Lügen Moskaus zu entlarven und die Truppenteile der 5. Kolonne eurasischer und imperialer Großraumaggressionen beim Namen zu nennen. — Dieses Video ist wohl die umfangreichste Ausarbeitung zum Thema und sollte als Argumentationshilfe und Hintergrundwissen so weit wie möglich verbreitet werden, um eine wirkliche Gegenstimme in den vermeintlich „alternativen“ Medienformaten zu erzeugen. Die einzelnen Kapitel bauen dabei nicht aufeinander auf, können unabhängig voneinander betrachtet und in den sozialen Medien an die jeweilige Stelle als Kommentar und Verweis platziert werden, wo das entsprechende wohlstandspatriotische „RT- und Compact-Klientel“ die immer gleichen Behauptungen, Sprüche, Memes und Grafiken ausgibt.

00:00 Einleitung

15:30 Position eines Nationalisten u. Völkerfreundes. Warum „pro-ukrainisch“?

30:00 Warum uns der Krieg in der Ukraine – als Deutsche und Europäer – etwas angeht.

36:45 Die NATO hat ihr Versprechen gebrochen, sich nach Osten ausgebreitet und bedroht Russland.

01:00:00 Der Donbass und die Krim gehören zu Russland und haben sich Russland freiwillig und in rechtmäßigen Wahlen angeschlossen, nachdem Sie von dem ukrainischen Militär terrorisiert wurden und man die russische Sprache verbot.

01:33:35 Ukrainer und Russen sind ein Volk. Sie sind Brüder und Schwestern und gehören in einen gemeinsamen Staat.

01:46:00 Die Ukraine ist ein korruptes und gesteuertes Marionettenland aus dem Westen und die Nationalisten dort sind – für die einen – böse Faschisten und für die anderen nützliche Idioten oder gar Büttel, die für Selensky, die NATO oder NWO kämpfen.

01:56:10 Putin ist ein vorbildlicher Führer, ein wahrer Patriot und ein Freund Deutschlands. Russland ist nicht mehr die Sowjetunion, im Gegensatz zu Amerika ein friedliches Land, sowie ein Bollwerk gegen die westliche Dekadenz, unserer Verbündeter und sollte am Besten auch Deutschland und Europa befreien.

01:56:30 Putin

02:03:40 Das real existierende Russland.

02:16:00 Die NOW, der Great-Reset und die Hochfinanz.

02:34:55 Die KGB-Taktik. Die 4 Stufen der Subversion.

02:41:30 Dugin

02:58:25 BONUS: Die Moskau-Connection und ihre trojanischen Pferde. Die Unterwanderung der europäischen Rechten.

03:32:50 FAZIT — Viele im Video genannten Verweise, Belege und Zusatzinformationen finden sich in der RESOLUT-Telegram-Gruppe und im dazugehörigen Diskusions_Kanal. Siehe unten.

