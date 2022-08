Russische Besatzerjustiz bereitet sich auf Schauprozesse in Mariupol vor

Die Russische Föderation lässt keine Zweifel darüber aufkommen, was sie mit Nationalisten, die im Ukraine-Krieg in ihre Hände fallen, vor hat.

Wir berichteten bereits darüber, dass die sogenannte Volksrepublik Donezk in einer Gerichtsfarce drei Soldaten der ukrainischen Streitkräfte zum Tod durch Erschießen verurteilte. Bei dem Pseudostaat „Volksrepublik Donezk“ handelt es sich bekanntlich um ein Fantasiegebilde, welches ausschließlich von der Russischen Föderation, Syrien und diversen Herausgebern von Postillen und Blättchen der Neuen Rechten anerkannt wird.

Neben dubiosen Pseudogerichten skurriler Pseudostaaten greift die Russische Föderation auch auf plumpe Massenmorde an Gefangenen zurück. Wir erinnern in diesem Zusammenhang an die Geschehnisse in Olenivka. Dort wurden rund 50 Gefangene verbrannt und mindestens 100 Gefangene verletzt.

Aktuell setzt die Russische Föderation wieder auf Justizmorde. In der Heldenstadt Mariupol – Heimstätte des Regiments Asow und Ort ihrer größten Heldentaten – werden derzeit Käfige aus 20 Millimeter dicken Armierungseisen gebaut. Wadym Bojtschenko, der legitime und von den Besatzern vertriebene Bürgermeister der Hafenstadt Mariupol, berichtet von der Errichtung der Menschenkäfige.

Bezeichnenderweise wird ein Ort der Kultur, nämlich die Philharmonie, von der Besatzungsjustiz in einen Ort der Unkultur verwandelt. Offensichtlich soll die Philharmonie als Gerichtssaal missbraucht werden, um Kämpfern des Regiments Asow einen Schauprozess angedeihen zu lassen.

Vor kurzem stufte der Oberste Gerichtshof Russlands das Asow-Regiment als „terroristische Organisation“ ein. Die Einstufung soll wohl den Justizmord an den Gefangenen ermöglichen.