Sigmaringen (BaWü) – Schlägerei zwischen alkoholisierten Asylanten

Kurz nach Mitternacht am Mittwoch, 03.08. ging ein Notruf im Polizeirevier Sigmaringen ein, in welchem eine wüste Schlägerei in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in der Binger Straße gemeldet wurde. Die am Ort des Tatgeschehens eintreffenden Polizeikräfte nahmen zwei stark alkoholisierte Asylbewerber in Gewahrsam, die gegen fünf andere Bewohner der Einrichtung gewaltsam vorgingen. Trotz des Eintreffens der Polizeikräfte prügelten die beiden 17 und 26 Jahre alten Asylanten weiterhin auf ihre Mitbewohner ein. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.