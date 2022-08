Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung waren am heutigen Dienstagabend in Kressbronn, Gohren und Lagenargen unterwegs. Die Verteiloffensive zur landesweiten Kampagne unserer Partei wurde damit in Baden-Württemberg fortgesetzt. Hunderte Flugzettel wurden in die Briefkästen der Nachbargemeinden am Bodensee eingeworfen. Weitere Aktionen zur Kampagne werden in Kürze folgen.