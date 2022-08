Am Nachmittag des 17. August verteilten württembergische Aktivisten hunderte Flugblätter in Geislingen an der Steige zum Thema „Soziale Gerechtigkeit für alle Deutschen!“. Auch im oberen Filstal wurde somit auf die landesweite Kampagne in Baden-Württemberg aufmerksam gemacht. Auch in der Umgebung der ortsansässigen Tafel waren die Aktivsten präsent.