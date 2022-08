Soziale Gerechtigkeit für alle Deutschen! – Kampagne in Württemberg gestartet

Am Abend des 2. August, setzten württembergische Aktivisten in Reutlingen den Startschuss für die kommende landesweite Kampagne in Baden-Württemberg. Im Stadtteil Hohbuch fanden tausende themenbezogene Flugblätter ihren Weg in die Stuben der Bevölkerung.

Weitere Aktionen folgen zeitnah. Unsere Grundsätze:

– Freiheitsrechte der Bürger wahren!

– Kostenlose Bildungsmöglichkeiten!

– Bezahlbarer Wohnraum für alle Deutschen!

– Einheitliche Sozialversicherung!

– Verstaatlichung des Gesundheitswesens!

– Das Recht auf und die Pflicht zur Arbeit!

– Jährlich angepasster Mindestlohn!