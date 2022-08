Sport- und Gemeinschaftstag der NRJ Berlin/Brandenburg

Am Sonnabend, dem 30. Juli 2022 fanden sich junge Nationalrevolutionäre unserer Partei „Der III. Weg“ in Berlin zusammen, um gemeinsam Sport zu treiben, sich in Wettkämpfen zu messen und die Gemeinschaft zu stärken.

Bei einem aufschlussreichen Vortrag über die Symbiose von Körper und Geist und gesunder Ernährung wurde gemeinsam eine anspruchsvolle Sporteinheit, bestehend aus Kraft, Ausdauer und Boxtechnik durchgezogen.

Nach einer Pause ging es sportlich weiter, indem sich unsere nationalrevolutionäre Jugend in Wettkämpfen messen konnte. Diese fanden sowohl an Land, als auch im Wasser statt. Die sportlichsten Jugendlichen wurden dadurch ermittelt und bekamen bei der Siegerehrung einen entsprechenden Preis verliehen.

Im Anschluss hat man den Tag gemeinschaftlich ausklingen lassen. Beim gemeinsamen Essen und Baden mit guter Laune konnte sich erholt werden. Werde auch Du Teil dieser starken Gemeinschaft junger Nationalisten, fernab von depressiver Einsamkeit und konsumorientierter Einfallslosigkeit.

Eure nationalrevolutionäre Jugend