Stadtführung für Casa Pound in Nürnberg

In der vergangenen Woche machte eine Abordnung von Aktivisten der faschistischen Organisation Casa Pound auf ihrer Reise durch Deutschland Halt in Nürnberg. Selbstverständlich erklärten sich ortskundige des Stützpunkts Nürnberg-Fürth bereit, den italienischen Aktivisten die ehemalige Stadt der Reichsparteitage zu zeigen.

Start der Führung war der Platz der Sieger-Schauprozesse im historischen Saal 600 des Nürnberger Justizpalastes. Hier urteilten die Sieger über Besiegte. Der unfaire Prozess, bei dem die Verteidigung der Anklagten durch einseitige Regeln massiv behindert wurde und so eher an ein alttestamentarisches Rachetribunal erinnert, ist bezeichnenderweise bis heute wegweisend in der internationalen Gerichtsbarkeit. So mussten damals beispielsweise entlastende Beweise von der Anklagebehörde erst genehmigt werden. Belastende Zeugenaussagen der Ankläger kamen teilweise unter zumindest fragwürdigen Umständen und auch Folter zustande. Die Argumentation, dass die Alliierten vorgenommene Taten ebenfalls begangen hätten (wie beispielsweise das Bombardement von Wohngebieten) zählte nur im Falle des Angriffes auf Handelsschiffe (U-Boot-Krieg). Ansonsten wurden hier die Besiegten für Vorgänge verurteilt, die von den Siegern ebenso begangen worden sind, von letzteren sogar im viel schlimmeren und größeren Ausmaß.

Ausgiebig wurde auch das Reichsparteitagsgelände besichtigt. Bei einem langen Spaziergang vom Luitpoldhain, dem Fliegerdenkmal zur Kongresshalle und dem Zeppelinfeld konnte der Nürnberger Aktivist den italienischen Kameraden den historischen Aufbau der Anlage und den Ablauf erläutern. Bei bestem Wetter wurde eine kleine Pause an einem typisch deutschen Imbiss eingelegt und auch viel über die politischen Methoden beider Organisationen gesprochen.

Den Abschluss der Führung bildete dann die Nürnberger Altstadt, die in der lauen und sternenklaren Sommernacht von der Burg ausgehend durchstreift wurde. Hier war auch das passende Ambiente, um diesen Tag gemeinsam bei guten Gesprächen und fränkischen Spezialitäten ausklingen zu lassen.