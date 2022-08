Verteilaktion in Südhessen fortgeführt

Nachdem kürzlich in der Kreisstadt Groß-Gerau Flugblätter verteilt wurden (siehe hier), welche über die sommerlichen Probleme der überfremdeten Ortschaften in multikulturellen Gesellschaften berichten, wurden auch die Landsleute im südhessichen Nauheim (Kreis Groß-Gerau) aufgeklärt. Aber es wurde nicht nur auf bestimmte mögliche Missstände hingewiesen, sondern auch Verhaltenstipps z. B. für den Badesee mitgegeben, wie die ein oder andere Situation vermieden werden kann oder wie zu reagieren ist, wenn die „Goldstücke“ es mit Einem nicht so gut meinen. Wir hoffen, dass alle den heißen Sommer unbeschadet überstehen und bei Interesse sich gern bei uns melden, um den Widerstand gegen diesen Überfremdungswahn zu unterstützen.

Im Nachfolgenden noch einmal die Verhaltenstipps:

– Notfallnummer abspeichern!

– Längeren Blickkontakt zu exotisch aussehenden fremden Männern meiden!

– Achten Sie auf verdächtige Personen im Umkleide- und Duschbereich!

– Bei Auffälligkeiten SOFORT den Bademeister aufsuchen!

– Bewegen Sie sich immer in größeren Gruppen!

– Haben Sie stets ein aufgeladenes Mobiltelefon auf dem Hin- und Rückweg dabei!

– Im Falle einer Notsituation sofort LAUT um Hilfe rufen!

– Meiden Sie zukünftig Schwimmbäder, die nichts gegen kriminelle Ausländer unternehmen!

UN SÜDHESSEN/ WESTERWALD/ TAUNUS: Folgt uns bei Telegram!

https://t.me/UNSuedhessen

Und bei Twitter!

https://twitter.com/UNSuedhessen