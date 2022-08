Wernigerode: Die wahre Krise ist das System!

Auch in Wernigerode läuft die Mobilisierung unserer Partei „Der III. Weg„ für unsere Demonstration am 2. Oktober in Plauen unter dem Motto „Die wahre Krise ist das System!„.

Es gibt mehr als genug Gründe, unsere Wut organisiert und lautstark ins Volk zu tragen. Wir stehen dafür auf der Straße und das egal ob in Wernigerode oder am 2. Oktober in Plauen!

Deutschland wird erneut von einer Krise geschüttelt. Sie ist eine von vielen der vergangenen Jahre und ein Ende ist nicht im Sicht und der Kapitalismus ist der Grund dafür!

Seit Beginn unserer Bewegung setzen wir uns auf zahlreiche politische Weise für unsere Vorstellung eines Deutschen Sozialismus ein. Seit Jahren beweisen wir in unseren Parteibüros und in verschiedensten sozialen Aktionen, dass wir nicht nur von antikapitalistischer Theorie reden, sondern auch Sozialisten der Tat sind!

Wir sehen uns am 2. Oktober 2022 in Plauen!