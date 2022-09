Anhalt: Offener Bürgernachmittag mit Dart-Turnier

In Anhalt lud unsere Partei „Der III. Weg“ zu einem offenen Nachmittag in Gemeinschaft. Neben Parteimitgliedern nahmen auch Interessenten der Bewegung an der Veranstaltung teil.

Gemeinschaft bilden

Neben politischen Gesprächen wurde Darts gespielt. Im Feuerschein schmeckte das Abendessen in Gemeinschaft umso besser.

Treffen wie dieses ermöglichen es, dass sich unsere Aktivisten fernab des Alltagsstress und des politischen Kampfes produktiv und ungezwungen austauschen können und interessierten Bürgern der Region eine Möglichkeit des Austauschens zu geben. Erst entsprechende Zusammenkünfte und eigene Objekte lassen unsere Bewegung dynamisch wachsen und stärker werden.

Alternativen bauen

In einer Zeit, die durch Kapitalismus, Neid und Ich-Sucht im Liberalismus geprägt ist, ist es wichtiger denn je, in der Gemeinschaft zusammenzurücken. Sie ist das Fundament einer jeden natürlich gewachsenen Ordnung.

Es werden weitere Veranstaltungen in diesem Format folgen und kein Ruhen und Rasten in Anhalt geben.

Möchtest auch Du Teil unserer nationalrevolutionären Bewegung und Teil unserer lebendigen Gemeinschaft sein? Dann melde Dich unter: [email protected]