Familienfreundliche Wanderung im Harz

Anlässlich seines einjährigen Bestehens lud der Stützpunkt Magdeburg/Altmark unserer nationalrevolutionären Bewegung „Der III. Weg“ zu einer Wanderung in den Harz ein.

Spaß in der Natur

Nach einer Fahrt mit einer traditionellen Dampflok, der Harzer Schmalspurbahn, wurde die eigentliche Wanderung in der Gemeinschaft angetreten. Den Wanderern bot sich dabei so manche einmalige Aussicht auf den Harz bereits aus den Fenstern der Bahn.

Die Wanderung war für Familien konzipiert und so wurde bei der Streckenplanung auch ein „Entdeckerpfad“ eingeplant. Der Lehrpfad war nahezu perfekt, um auch die kleinsten Mitglieder der Familie in die magische Welt der Harzer Natur zu entführen.

Erfolg in der Gemeinschaft

Die Gemeinschaft gilt es, getreu „Vom Ich zum Wir“ und „Allgemeinnutz geht vor Eigennutz“ zu pflegen. Sie ist das Fundament, auf dem unsere Bewegung ein besseres Morgen errichten will. Die Gemeinschaft ist der Mörtel, der alles zusammenhält und ein Erfolgsfaktor. Ein jeder weiß, dass wir in Gemeinschaft stärken sind als alleine. Und auch der Tag unserer Wanderung im Harz machte dies erneut spürbar.

Bereits nach dem Ankommen am Startpunkt unserer Wanderung ging es nämlich bereits einen Bergpfad hinauf. Bei guten Gesprächen ging dies gleich doppelt so schnell. Und so war der Sportsgeist einiger geweckt.

Eine Überraschung auf der Wegstrecke bot dann auch tatsächlich noch die Möglichkeit für einen sportlichen Wettkampf. Einige Erwachsene und Kinder nutzten die Möglichkeit für ein spielerisches Kräftemessen im Weitsprung.

Ab dem 10. Kilometer forderte die oft recht naturbelassene Wegstrecke die Willenskraft der Kleinsten unter den Teilnehmern. Doch nach einer kurzen Rast in einer Schutzhütte ging es tapfer bis zum geplanten Endpunkt der Wanderung in der Gruppe. Niemand blieb zurück oder wurde zurückgelassen und das auch nicht in einem aufkommenden Regenschauer auf Kammlage. Bei Erreichen des Zieles waren die Kleinsten wieder ganz vorne.

Auch in den nächsten Jahren werden wir unsere Strukturen und unsere Gesinnungsgemeinschaft in Sachsen-Anhalt weiter festigen und dafür Sorge tragen, dass Familie und politischer Kampf weiter so miteinander harmonieren, damit unsere Bewegung größer wird und den Geist unserer Weltanschauung nach außen ins Volk strahlt.