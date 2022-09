Familienfreundliche Wanderung zum Sommerfest im Westerwald

Daß politische Arbeit sowie private Verpflichtungen einem jeden politisch Aktiven eine Menge abverlangen, hat wohl jeder in unserer Bewegung schon am eigenen Leib spüren können. Deshalb nutzten Mitglieder und Freunde samt Familie unserer Partei „Der III. Weg“ eine Einladung befreundeter Aktivisten zum gemeinsamen Beisammensein und Erfahrungsaustausch in der Nähe von Wetzlar, um in Verbindung mit einer kleinen Wanderung dem Alltagsstreß zu entfliehen. Die Örtlichkeit des Treffens, tief im Wald und weit entfernt touristisch genutzter Wanderwege, war perfekt für dieses Treffen Gleichgesinnter, um bei kühlen Getränken und Bockwurst mit Salat über alltägliche und politische Themen zu plaudern.

Nach der kurzen, aber alles abverlangenden Wanderung über Stock und Stein, traf man hungrig am Treffpunkt ein, wo vom Gastgeber schon alles für das kleine gemeinsame Sommerfest vorbereitet war. Am Info-Stand unserer Partei konnten sich Interessierte über aktuelle politische Themen auf den neuesten Stand bringen oder mit diversen Schriften, Tonträgern und Parteikleidung eindecken.

Bei diesem Sommerfest konnten alte Bekanntschaften gepflegt oder neue geknüpft werden. Zusammenhalt und Erfahrungsaustausch in der Gemeinschaft, auch oder gerade im familiären Bereich ist ein wichtiger Bestandteil unserer Bewegung, wird auch so praktiziert und ist nicht nur ein Lippenbekenntnis wie bei anderen Organisationen.

Von uns nochmal ein herzliches Dankeschön für dieses Sommerfest!