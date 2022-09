Flugblattverteilung nach islamistischem Messeranschlag

Am Freitag, dem 9. September 2022 stach ein Afghane am Hauptbahnhof mit zwei großen Fleischermessern, „Allah akbar“ schreiend, auf Passanten ein. Es ist eine weitere Tat, welche mit einer konsequenten Ausländer- und Abschiebepolitik nicht passiert wäre (siehe: Messer-Anschlag in Ansbach: Täter abgelehnter Asylant und massiv vorbestraft). Es ist auch eine Tat, die zeigt, wie sich unsere Heimat zum schlechteren verändert. Um auf diese schlimmen Zustände aufmerksam zu machen, verteilten Aktivisten heute in Tatortnähe Flugblätter in der mittelfränkischen Stadt.