Konstanz: Die wahre Krise ist das System

Auch in Konstanz, der wohl bekanntesten Stadt am Bodensee, verteilten heute Mitglieder unserer Partei Flugblätter zur aktuellen Kampagne „Die wahre Krise ist das System!“. Auch in Konstanz werden u.a. städtische Einrichtungen, darunter fallen auch Schulen und Kitas, nur noch auf 19 Grad beheizt. Auch werden keine Brunnen und andere Sehenswürdigkeiten mehr beleuchtet und in den Verwaltungsgebäuden wurde das Warmwasser abgedreht. Es wird ein heißer Herbst und die Aktivisten aus der Bodenseeregion sind bereit für den Widerstand. Denn die wahre Krise ist das System!