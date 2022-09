Am heutigen Nachmittag verteilten Aktivisten unserer Partei und Bewegung „Der III. Weg“ hunderte Flugblätter in Salem (Bodenseekreis). Somit wurde die Kampagne am Bodensee weiter vorangetragen. Der Pressehetze entgegen bleiben unsere Aktivisten am Bodensee für Vaterland, Volk und Heimat aktiv.