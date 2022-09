Vertriebenengedenken in Ansbach

In jedem Jahr ist der zweite Sonntag im September dem Gedenken an die Vertreibung unserer deutschen Vorfahren gewidmet. So kommen an diesem Tag im ganzen Land immer wieder heimattreue Deutsche zusammen, um an dieses massive Verbrechen am deutschen Volke zu erinnern.

Im mittelfränkischen Ansbach haben sich viele Vertriebene aus der schlesischen Stadt Jägerndorf niedergelassen. Unter dem Namen „Krnov“ liegt die Stadt heute im Osten Tschechiens an der polnischen Grenze. Die Gründung der deutschen Stadt geht in das 12. und 13. Jahrhundert zurück. Die böhmischen Herrscher ließen als Schutz gegen die regelmäßigen Mongolenüberfälle das Grenzgebiet besiedeln. Am 28. Oktober 1918 – einen Tag vor der Ausrufung der Tschechoslowakei – wurde die deutsche Stadt von der tschechoslowakischen Armee besetzt. Hier setzten die ersten Repressalien gegen die volksdeutsche Bevölkerungsmehrheit ein. Erst mit dem Vollzug des Münchner Abkommens und der Befreiung durch die Deutsche Wehrmacht im Oktober 1938 war Jägerndorf wieder offiziell deutsch.

Am 6. Mai 1945 fiel sodann die Rote Armee in Jägerndorf ein und für die Deutschen begann ihr schlimmstes Martyrium. Mord und Totschlag herrschten sodann, verübt von der roten Soldateska und tschechischen Milizen. In den brutalen antideutschen Pogromen kamen unzählige Menschen grausam ums Leben. Diejenigen, welche die Mordlust überlebten, wurden in drei Konzentrationslager um ihre Heimatstadt herum interniert. Unter unmenschlichen Haftbedingungen warteten die Überlebenden hier auf ihre Deportation, sofern sie diese noch erlebten. In die geplünderten Häuser zogen vornehmlich Zigeuner aus der Slowakei und griechische Bürgerkriegsflüchtlinge ein. Viele Jägerndorfer ließen sich im mittelfränkischen Ansbach nieder und bauten sich hier ein neues Leben aus dem Nichts auf.

An dem dortigen Gedenkstein erinnerten sich Aktivisten des Stützpunktes Nürnberg-Fürth und schworen: Verzicht ist Verrat!