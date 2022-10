Traditionsunternehmen Bodeta meldet Insolvenz an

Der Süßwarenhersteller aus Oschersleben kämpft mit Energiepreisen und ist nun insolvent.

Am Montag wurde beim Amtsgericht Magdeburg ein Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt, wie ein Sprecher des Unternehmens am Dienstag kommunizierte. Ein Grund für diese Entwicklung sind die steigenden Energiepreise für die energieintensive Produktion. Neben den hohen Energiekosten sind aber auch die Preise für wichtige Rohstoffe in den letzten Monaten geradezu explodiert. Zucker hat sich um über 100 Prozent verteuert, Glukose um 200 Prozent.

Die Bodeta Süßwaren GmbH wurde 1892 gegründet und ist vor allem für die grün verpackten Eukalyptus-Menthol-Bonbons bekannt.