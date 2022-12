Aufklärungsarbeit in Zossen

Am letzten Donnerstag des Jahres, verteilten Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei, hunderte Flugblätter in Zossen. Die mittlerweile stark gestiegenen Preise in allen Bereichen des täglichen Lebens, sind für den Grossteil unseres Volkes eine enorme Belastung. Eine Krise folgt der nächsten.

Unsere Forderungen sind unteranderem:

Freiheitsrechte der Bürger stärken!

kostenlose Bildungsmöglichkeiten!

bezahlbarer Wohnraum für alle Deutschen!

Verstaatlichung des Gesundheitswesens und der Schlüsselindustrien!

Willst auch du dich politisch engagieren? Dann melde dich bei uns!