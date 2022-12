Bereits 10 Aktionen von Klimaextremisten in Sachsen-Anhalt

Laut Aussagen der Innenministerin Tamara Zieschang (CDU), gab es in Sachsen-Anhalt bereits zehn Aktionen durch eine Gruppe von selbsternannten Klimaaktivisten, die immer extremer mit ihren Aktionen wird und gegen die auch in diesem Bundesland mehrere Ermittlungsverfahren laufen.

In sechs Fällen geht es um die Manipulation von Gas- oder Öl-Versorgungsleitungen, und jeweils zweimal haben sie Plakataktionen und Straßenblockaden durchgeführt. Bei all ihren Aktionen in Sachsen-Anhalt war jedoch nur eine Person beteiligt gewesen, die auch in diesem Bundesland wohnt.

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht anders als diese Gruppe nicht zum liberalen Kapitalismus, sondern für einen deutschen Sozialismus. Auf dieser Grundlage setzen wir uns deswegen für einen Umweltschutz ein, ohne dabei unser Volk zu schädigen.

