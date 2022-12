Ehre, wem Ehre gebührt – Gedenken im Burgenlandkreis

Kurz vor den Feiertagen nahmen sich einige Nationalrevolutionäre im Burgenlandkreis noch einmal die Zeit, um an die toten Helden unserers Vaterlandes zu erinnern.

Fernab der gestressten und abgehetzten Konsumgesellschaft der BRD suchte man verschiedene Gräber auf, wo die Aktivisten Inne hielten und Kerzen entzündeten.

Tot sind nur jene, die vergessen werden!

„Einmal im Jahr,

in der heiligen Nacht,

verlassen die toten Soldaten die Wacht,

die sie für Deutschlands Zukunft stehen.

Sie kommen nach Haus, nach Art und Ordnung zu sehen,

schweigend treten sie ein in den festlichen Raum,

den Tritt der genagelten Stiefel, man hört ihn kaum

sie stellen sich still zu Vater und Mutter und Kind,

aber sie spüren, daß sie erwartete Gäste sind

Es brennt für sie eine rote Kerze am Tannenbaum,

es steht für sie ein Stuhl am gedeckten Tisch,

es glüht für sie im Glase dunkel der Wein.

Und in die Weihnachtslieder, gläubig und frisch,

stimmen sie fröhlichen Herzens mit ein.

Hinter dem Bild mit dem Stahlhelm dort an der Wand

steckt ein Tannenzweig mit silbernem Stern.

Es duftet nach Tannen und Äpfel und Mandelkern,

und es ist alles wie einst und der Tod ist so fern.

Wenn dann die Kerzen am Lichtbaum zu Ende gebrannt,

legt der tote Soldat die erdverkrustete Hand

jedem der Kinder leise aufs junge Haupt:

Wir starben für euch, weil wir an Deutschland geglaubt.

Einmal im Jahr, in der heiligen Nacht,

beziehen die toten Soldaten wieder die ewige Wacht“

