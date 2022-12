Flamme empor: Sonnenwende im Burgenlandkreis

Am 21. Dezember schlossen sich Mitglieder unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“ aus dem Burgenlandkreis einer traditionellen Winter-Sonnenwende an! Nach dem offiziellen Teil konnte man noch den Abend in der Gemeinschaft am flackernden Feuer ausklingen lassen.

Heilige Sonnenwende

Sonnenwende, komm und ende

alles Dunkel, mach uns frei!

Wende ab den Schlaf der Satten,

wende ab den Tod der Schatten,

wende ab die Nacht der Träume,

sende Licht in alle Räume!

Brenne Fackel! Leuchte Flamme!

Geh von Hand zu Hand.

Trag den Glauben, trag die Treue

weiter durch das Land.

Vater, gib dem Sohn sie weiter,

Mutter deiner Maid!

Daß der Glauben und die Treue

leuchten durch die Zeit!

Folgt uns bei Telegram!

t.me/drittewegburgenlandkreis