Flugblattverteilung in der Kurpfalz

Im Rahmen der Kampagne „Die wahre Krise ist das System“ verteilten Aktivisten des Stützpunktes Pfalz unserer nationalrevolutionären Bewegung am Wochenende großflächig Flugblätter in den badensischen Ortschaften Schwetzingen und Plankstadt. So konnten zahlreiche Bürger über die wahren Ursachen der steigenden Lebenshaltungskosten und explodierenden Energiepreise informiert werden und Lösungen aus der systemgemachten Misere aufgezeigt werden.

Wenn Aufgrund einer völlig verfehlten Energiepolitik der „Deutsche Michel“ in diesem „Wutwinter“ sprichwörtlich in seiner kalt bleibenden Wohnung aus Wut, dass es nicht noch kälter ist, zittern darf, ist es endgültig an der Zeit, diese Wut auf die Straße zu tragen. Denn das System hat keine Fehler, es ist der Fehler!

So fordern wir die Verstaatlichung sämtlicher Schlüsselindustrien, Betrieben der allgemeinen Daseinsfürsorge, Banken, Versicherungen sowie aller Großbetriebe. Zur Wiederherstellung der Selbstversorgung Deutschlands mit Grundnahrungsmitteln ist die Eigenwirtschaft von Einzel- und Familienbetrieben sowie Landwirtschaft im besonderen Maße zu fördern.