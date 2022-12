Körper & Geist: Hochsauerlandmarsch erfolgreich durchgeführt!

Verschlammte Pfade, unwegsames Gelände und massive Steigungen erwarteten unsere Marschtruppe am vergangenen Mittwoch im vom Nebel eingehüllten Hochsauerland. Nach insgesamt 15 Stunden erreichten jedoch alle Läufer das ersehnte Ziel, welches zur Startzeit in den frühen Morgenstunden noch über 60km entfernt lag. Durch den konsequenten Zusammenhalt der Truppe konnten auch Läufer, die ihre Leistungsgrenze an diesem Tag völlig neu setzen mussten, den Endpunkt als Absolvent erreichen. Ein jeder Einzelne kann mehr als stolz auf seine Leistung sein, die von einem Großteil dieser BRD-Gesellschaft nicht mehr im Ansatz erbracht werden kann, und das regelrecht erkämpfte Abzeichen als Lohn tragen!

Ein ausführlicher Bericht folgt!