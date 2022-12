Parkgebühren in Sachsen-Anhalt erhöht

In Sachsen-Anhalt will die schwarz-rot-gelbe Koalition eine Verdopplung der Parkgebühren. Die Landesregierung will damit angeblich Städten und Gemeinden damit mehr Handlungsspielraum verschaffen.

Laut bisheriger Landesverordnung darf eine halbe Stunde bisher höchstens 50 Cent kosten. Die neue Obergrenze mit einer Änderung der Verordnung wird bei einem Euro liegen. Die Grünen wollten diese Obergrenze sogar abschaffen.

Das massive Erhöhen der Parkgebühren ist bereits in der Planungsphase ein massiver Angriff auf alle Bürger, die zur Arbeit nach Sachsen-Anhalt pendeln müssen und schreckt Urlauber aus anderen Bundesländern ab. Den Altparteien geht es hierbei darum, desolaten Kassen auf Kosten der einfachen Bürger zu füllen.

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht für soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz, Heimatschutz, die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und dem Aufbau einer lokalen Volkswirtschaft. All diese Dinge müssen in Einklang gebracht werden. Durch eine Steigerung der Attraktivität des Nahverkehrs unter Förderung des Bundes würden weniger Personen privat fahren müssen. Eine einseitige Erhöhung der Parkgebühren nutzt hingegen nur der Staatskasse und stürzt in der aktuellen Krise weitere Bürger in den Ruin.

