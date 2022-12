Parteivorstellung in Niedersachsen

Unsere nationalrevolutionäre Partei „Der III. Weg“ stößt auch in Norddeutschland auf gesteigertes Interesse. Aus diesem Grund wurden im November aus mehreren nördlichen Bundesländern Interessenten und Freunde unserer Bewegung zu einer Parteivorstellung eingeladen. Im prall gefüllten Saal stellte der Referent Konzept, Organisationsstruktur und Innenleben der Partei den Zuhörern vor. Veranschaulicht wurde der Vortrag mithilfe einer Präsentation. Auch das Konzept der Mitgliedschaft wurde den Zuhörern nähergebracht, so daß am Ende keine Fragen mehr offen blieben.

Ein weiterer Vortrag eines Aktivisten zu unserer Kampagne „Die wahre Krise ist das System“ sowie eine Rechtsschulung u. a. zu den Themen Hausdurchsuchungen, Verhalten gegenüber Behörden, Demonstrationen gaben den Zuhörern viele wichtige Informationen für Ihre Rolle in der nationalrevolutionären Opposition mit auf den Weg.

Damit wurde ein weiterer, kleiner Schritt zur Verbreitung und Bekanntmachung unserer nationalrevolutionären Bewegung im norddeutschen Raum gesetzt – weitere werden folgen!