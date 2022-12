Patriot Front ehrt die amerikanische Arbeiterschaft in Indianapolis (+Video)

Aktivisten der US-amerikanischen Patriot Front veranstalteten einen Marsch durch Indianapolis im Bundesstaat Indiana, um den Tag der Arbeit zu würdigen. Der Marsch führte sie am State Capitol vorbei. Es konnte ohne Zwischenfälle über eine Meile durch die Innenstadt marschiert werden. Diese Aktion wurde zur Verteidigung der amerikanischen Arbeiterschaft durchgeführt, als Protest gegen die Gier der derzeitigen Unternehmens- und Finanzsysteme und in Erinnerung an die Amerikaner, die dieses Land aufgebaut haben. Auf den Stufen des Indiana War Memorial wurde eine Rede gehalten.