Sachsen-Anhalt: Baldige Überlastung bei Asylunterbringung

Sachsen-Anhalt hat Probleme in Folge der neuen Asylaltenflut. Selbst der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt Reiner Haseloff (CDU) warte nun: „Es gibt eine faktische Unterbringungsgrenze. Die Aufnahme- und Betreuungskapazitäten, die wir zur Verfügung haben, sind genauso endlich, wie sie es 2015 waren“ und ließ weiter verlauten: „Die Rückmeldungen der Kommunen belegen, dass die Kapazitäten aktuell stark beansprucht sind. Wir sind hier an einem Kipppunkt, wo es bald um die Unterbringung in Provisorien wie Zelten geht. Das kann niemand wollen“.

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht für einen effektiven Schutz unserer Grenzen und die konsequente Abschiebung von illegalen oder kriminellen Ausländern.

