Sachsen-Anhalt: Weiter fallende Reallöhne

Die Kaufkraft in Sachsen-Anhalt fällt weiter. Auch im dritten Quartal 2022 sind in Sachsen-Anhalt die Reallöhne im Vorjahresvergleich zum fünften Mal in Folge gesunken. Das Ergebnis wird durch vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamtes belegt. Es ist so, dass bereits seit dem dritten Quartal 2021die Entwicklung der Nominallöhne die Inflation nicht mehr ausgleicht.

Arbeit muss sich wieder lohnen. Sie ist Pflicht und Recht zugleich. Der Kapitalismus degeneriert den Menschen aber zu Lohn- und Arbeitssklaven. Unserer Partei „Der III. Weg“ will diese negativen Entwicklungen stoppen. Sie setzen dem liberalen System, dem Kapitalismus unseren deutschen Sozialismus. Er ist Garant für wirtschaftlichen und sozialen Wohlstand und Stabilität für unser Volk.

