Tierfutter statt Böller – Spende im Kreis Reutlingen

Aktivisten unserer Partei gaben im Laufe dieser Woche anlässlich unserer Kampagne „Tierfutter statt Böller“ eine Tierfutter- und Geldspende an einem regionalen Tierheim im Kreis Reutlingen ab.

Anders als in der aktuellen Debatte um Feuerwerksverbote wollen wir niemanden etwas verbieten, sondern dazu anregen, auf Konsum und Umwelt besser acht zu geben – zum Beispiel anstatt hunderete Euros wortwörtlich in die Luft zu schießen eine Packung Feuerwerkskörper weniger kaufen und das ersparte an ein regionales Tierheim spenden, welches ohnehin durch die anhaltenden Krisen zu kämpfen hat.