Weißenfels: Hundewelpe bei Minusgraden ausgesetzt

Ein 8 Monate alter Hundewelpe wurde in Weißenfels samt Pass an einer Brücke ausgesetzt und dort angebunden. Der Hund mit Namen „Siar“ wurde durch die Feuerwehr gegen 22 Uhr an Tierschützer übergeben. Zu diesem Zeitpunkt waren es – 14 Grad.

Unsere Partei „Der III. Weg“ lebt das Motto „Umweltschutz ist Heimatschutz“. Unsere Strukturen arbeiten deswegen bundesweit auch im Bereich Tierschutz. Aktivisten unserer Bewegung spenden im Burgenlandkreis regelmäßig an Tierheime und Gnadenhöfe.

