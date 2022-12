Weiterhin Fachkräftemangel in Sachsen-Anhalt

In vielen Berufen, in denen in Sachsen-Anhalt jetzt schon ein Mangel an Fachkräften herrscht, gehen 20 bis 30 Prozent der Beschäftigten in den nächsten zehn Jahren in Rente. Besonders hart trifft es lehrenden und ausbildenden Berufen. Aber auch in den Berufen Klempnerei, Heizung, Sanitär und Klimatechnik sind 31 Prozent der Beschäftigten über 55 Jahre alt und aktiv in ihrem Bestand bedroht.

Unsere Partei „Der III. Weg„ setzt sich aktiv für die Kinder- und Jugendförderung ein. Die Jugend ist unsere Zukunft. Genau dieser Gedanke muss auch bei der Förderung und dem Anwerben von jungen Auszubildenden Triebkraft sein. Ihnen muss klar sein, dass Arbeit Ehre und Pflicht zugleich ist. Durch eine gute Ausbildung muss ihnen aber auch die Möglichkeit gegeben werden, dauerhaft in diesem Beruf zu arbeiten.

