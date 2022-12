Wintersonnenwende in Ostösterreich

In allen Teilen unserer Heimat wurde die Sonnwende feierlich begangen. In einer Feuerrede hieß es:

„Papa, warum feiern wir überhaupt die Sonnwendfeier? Was bedeutet die Wintersonnwendfeier?

Warum machen wir das?“

Theoretiker, Denker oder Intellektuelle, welche reichlich aus unserem Volk in größerer oder auch bescheidener Qualität herausgeboren wurden, werden auf diese kindlichen und absolut berechtigten Fragen langgezogene Antworten geben können. Antworten, die ganze Seiten, Hefte, ja wohl auch ganze Bücher und Bände füllen könnten.

Man würde den Kindern diesen Brauch zu verwissenschaftlichen versuchen und ihnen irgendwas erzählen, was weder ihr Verstand, noch ihr Geist zu begreifen imstande wäre.

Was wäre also die richtige Antwort auf die Frage unserer Jüngsten, was wir hier denn nun tun und wozu das alles sein soll? Welche Antwort könnte man unseren Söhnen und Töchtern geben, die ihr Verstand und ihre Seele begreifen und den tieferen Sinn erkennen lässt für das Feuer, das gerade vor ihren Augen brennt?

Warum wir diese Sprüche aufsagen, warum wir diese so vertrauten, doch für manchen hier noch so fremden Lieder singen?

Eine Frage, so simpel, wie ihre Antwort darauf so wichtig ist. Denn was das „Warum?“ unseres Brauchtums ist, das war auch das „Warum?“ der Schlacht und des Kampfes für unsere Soldaten im letzten großen Weltenbrand. Warum also feiern wir die Wintersonnenwende?

Weil wir Deutsche sind!

